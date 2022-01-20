Стоимость квартир в больших городах Украины: где дешевле купить

Мы узнали стоимость квартир в жилых комплексах в больших городах Украины.

Самое дорогое жилье традиционно продают в столице – в среднем 34 700 грн за м². Чуть дешевле квартиры стоят в Днепре. Затем идет Одесса, Львов, Харьков и Киевская область.

ТСН.ua с помощью платформы ЛУН сравнил стоимость жилья в новостройках в крупных городах Украины по состоянию на начало 2022 года.

Киев

Средняя цена за м² в новостройках — 34 700 грн

Минимальная цена – 22 000 грн

Средняя стоимость наименьшей квартиры в жилом комплексе:

1-комнатная – 1,54 млн грн

– 1,54 млн грн 2-комнатная – 2,28 млн грн

– 2,28 млн грн 3-комнатная – 3,33 млн грн

Днепр

Средняя цена за м² в новостройках — 26 500 грн

Минимальная цена – 17 200 грн

Средняя стоимость наименьшей квартиры в жилом комплексе:

1-комнатная – 1,28 млн грн

– 1,28 млн грн 2-комнатная – 1,75 млн грн

– 1,75 млн грн 3-комнатная – 2,53 млн грн

Одесса

Средняя цена за м² в новостройках — 22 200 грн

Минимальная цена – 15 200 грн

Средняя стоимость наименьшей квартиры в жилом комплексе:

1-комнатная – 1,08 млн грн

– 1,08 млн грн 2-комнатная – 1,57 млн грн

– 1,57 млн грн 3-комнатная – 2,22 млн грн

Львов

Средняя цена за м² в новостройках — 20 900 грн

Минимальная цена – 14 000 грн

Средняя стоимость наименьшей квартиры в жилом комплексе:

1-комнатная – 1,19 млн грн

– 1,19 млн грн 2-комнатная – 1,91 млн грн

– 1,91 млн грн 3-комнатная – 2,2 млн грн

Харьков

Средняя стоимость наименьшей квартиры в жилом комплексе:

1-комнатная – 1,03 млн грн

2-комнатная – 1,68 млн грн

3-комнатная – 2,62 млн грн

Киевская область

Средняя цена за м² в новостройках — 20 900 грн

Минимальная цена – 14 000 грн

Средняя стоимость наименьшей квартиры в жилом комплексе:

1-комнатная – 0,97 млн грн

2-комнатная – 1,45 млн грн

3-комнатная – 2,13 млн грн

Где выгодно купить квартиру

Итак, более дешевая средняя цена на квартиры в новостройках Харькова, Львова и Одессы. Однокомнатная квартира в этих регионах будет стоить от 0,9 до 1,19 млн грн.

Самое дорогое жилье в Украине продают в Киеве и Днепре. Причем средняя цена за м² существенно отличается. В столице квадрат в среднем стоит на 8 200 грн дороже. Однако дешевле всего можно приобрести жилье в Киевской области.

Отметим, что украинцы в 2021 году в большей степени меняли место жительства с приоритетом на Киевскую область — там население увеличилось более чем на 53 тысячи человек.

misto.lun.ua

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