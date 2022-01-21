Работа в Киеве: кому платят 85 тысяч гривен в месяц

Работа в Киеве: кому платят 85 тысяч гривен в месяц

Больше всего получают работники IT-сферы.

Средняя зарплата в Киеве по состоянию на январь составляет 18 тысяч гривен. Больше всего получают работники IT-сферы – до 85 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные сайта для поиска работы Work.ua.

Среди высокооплачиваемых должностей находятся Ruby on Rails программист – 85 тыс. грн, .Net-программист – 80 тыс. грн, C++ developer – 75 тыс. грн, Java developer – 72,5 тыс. грн, Angular-разработчик – 70 тыс. грн.

Work.ua

В среднем 40 тыс. грн получают ортопеды, риэлторы, Front-end программисты, стоматологи, брокеры, специалисты по информационной безопасности и автомаляры. Автомеханики, гейм-дизайнеры, тестировщики зарабатывают около 30 тыс. грн.

Самая низкая средняя зарплата в Киеве – 7,5 тыс. грн. Столько предлагают вахтерам, чуть больше – операторам квест-комнат. 10-12 тыс. грн можно получать, работая посудомойщицей, горничной, учителем, охранником и помощником юриста. Операторам call-центра, ветеринарам, адвокатам и журналистам предлагают зарплату в размере 15 тыс. грн.

Work.ua

Наибольшей популярностью в Киеве пользуются следующие вакансии:

Менеджер по продажам – 20 тыс. грн

Продавец консультант – 12 тыс. грн

Водитель – 18,2 тыс. грн

Администратор – 12,8 тыс. грн

Бухгалтер – 15 тыс. грн

Повар – 14,5 тыс. грн

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Также киевляне часто ищут работу грузчиком – 12,5 тыс. грн, кассиром и офис-менеджером – 11,5 тыс. грн.

Среди непопулярных вакансий – менеджер по рекламе – 17 тыс. грн, менеджер по туризму и копирайтер – 15 тыс. грн.

Напомним, что известная IT-компания в Киеве попала в скандал из-за языка. Мужчине отказали в следующем этапе собеседования из-за того, что он говорит на украинском.

Столичного айтишника не взяли на работу из-за украинского языка

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