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Судье Тандыру, насмерть сбившему нацгвардейца, продлили меру пресечения

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Судье Тандыру, насмерть сбившему нацгвардейца, продлили меру пресечения

Судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр/Фото: Макаровский райсуд

Алексей Тандыр обвиняется в смертельном ДТП с нацгвардейцем.

Судье Алексею Тандыру, обвиняемому в смертельной аварии на блокпосту возле Киева, в результате которой погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко, продлили меру пресечения.

Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что по решению Святошинского районного суда Киева Тандыр будет находиться под стражей без права на залог до 17 февраля 2024 года.

Что известно о ДТП с нацгвардейцем

27 мая Высший совет правосудия предоставил разрешение на содержание под стражей судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра, которого подозревают в том, что он в ночь на 26 мая насмерть сбил нацгвардейца.

Погибшим военным был 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области. У него осталось трое детей. Отец и брат усопшего воюют на фронте против российских оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
111
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