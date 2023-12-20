Судді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця, подовжили запобіжний захід

Судді Олексію Тандиру, якого обвинувачують у смертельній аварії на блокпосту біля Києва, внаслідок якої загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко, подовжили запобіжний захід.

Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що за рішенням Святошинського районного суду Києва Тандир перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 лютого 2024 року.

Що відомо про ДТП з нацгвардійцем

27 травня, Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання під вартою судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, якого підозрюють у тому, що він у ніч проти 26 травня на смерть збив нацгвардійця.

Військовим, який загинув – був 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко з міста Тальне на Черкащині. У нього залишилося троє дітей. Батько та брат покійного воюють на фронті проти російських окупантів.

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