В Киеве задержали наркосбытчика "закладок" – какой срок ему "светит"

В Киеве полицейские задержали наркосбытчика в Оболонском районе. Правоохранители изъяли у мужчины 19 свертков с психотропным веществом, часть из которых он уже успел сбыть на территории района. Мужчине грозит от шести до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Полицейские во время патрулирования на Оболонском проспекте задержали мужчину, во время распространения им психотропных веществ путем.

В ходе личного обыска следователи изъяли у фигуранта 9 свертков с психотропным веществом, а также 10 свертков с мест, где наркосбытчик уже успел разложить закладки.

Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец Одесской области, 1980 года рождения.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

При процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры фигуранту поставлено в известность о подозрении. Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который осквернил крупнейшую Ханукию в Европе – что ему грозит (видео).

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