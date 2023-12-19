В Киеве неизвестный на камеру осквернил крупнейшую Ханукию в Европе (видео)

Мужчина осквернил самую большую Ханукию в Европе, которую установили на Крещатике в центре Киева.

В Киеве мужчина осквернил Ханукию и выложил видео своего преступления в сеть.

Представители Объединенной еврейской общины уже отреагировали на инцидент.

"Во время празднования праздника Хануки в центре Киева был совершен акт антисемитизма. Неизвестный человек совершил правонарушение, осквернив крупнейшую в Европе Ханукию, установленную на Майдане Независимости с наличием всех соответствующих разрешений. Мужчина также выложил видео со своим поступком в социальных сетях", — сообщили представители Объединенной еврейской общины Украины в официальном Telegram-канале.

В связи с происшествием еврейская община обратится к Национальной полиции Киева с заявлением о совершении уголовного преступления по статье 161 Уголовного кодекса Украины.

В Киеве неизвестный на камеру осквернил самую большую Ханукию в Европе

Напомним, что согласно Указу Президента Украины №303/2020, Ханука является государственным праздником в Украине.

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