В Киеве задержали мужчину, который осквернил крупнейшую Ханукию в Европе – что ему грозит

Мужчина на камеру осквернил Ханукию, которую установили на Крещатике в центре Киева.

В Киеве задержан мужчина, который осквернил Ханукию на Крещатике. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничение свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, где мужчина на площади Майдан Незалежности осквернил временно установленный к празднованию иудейского праздника Ханука монумент.

Сотрудники Шевченковского управления полиции в сотрудничестве с аналитиками криминального анализа установили и задержали нарушителя. Им оказался житель Киевщины, 1988 года рождения.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Напомним, в Днепре мужчина, который повалил Ханукию, получил судебный приговор.

Читайте также: