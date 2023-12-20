В Киеве задержали мужчину, который осквернил крупнейшую Ханукию в Европе – что ему грозит

Мужчина на камеру осквернил Ханукию, которую установили на Крещатике в центре Киева.
В Киеве задержан мужчина, который осквернил Ханукию на Крещатике. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничение свободы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, где мужчина на площади Майдан Незалежности осквернил временно установленный к празднованию иудейского праздника Ханука монумент.
Сотрудники Шевченковского управления полиции в сотрудничестве с аналитиками криминального анализа установили и задержали нарушителя. Им оказался житель Киевщины, 1988 года рождения.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.
Напомним, в Днепре мужчина, который повалил Ханукию, получил судебный приговор.
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