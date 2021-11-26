Стало известно, где и когда состоится прощание с Александром Омельченко

Стало известно, где и когда состоится прощание с Александром Омельченко

Церемония прощания пройдет с соблюдением санитарных норм и карантинных ограничений.

В понедельник, 29 ноября, в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36, 2-й этаж) состоится прощание с Александром Омельченко, умершим на 84-м году жизни в больнице. Воздать уважение бывшему главе Киева горожане смогут с 10:00 до 13:00.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

"Герой Украины, кавалер ордена ІІІ степени Князя Ярослава Мудрого, Заслуженный строитель Украины, Почетный гражданин города Киева, удостоенный многих других знаков отличия, глава Киева с 1996 года по 2006 год Александр Омельченко умер 25 ноября от осложнений после перенесенного заболевания COVID-19. Месяц он находился на лечении в заведении здравоохранения", – говорится в сообщении.

Церемония прощания пройдет с соблюдением санитарных норм и карантинных ограничений. На входе в помещение КГГА будут проверять наличие "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста для определения антигена, сроком действия 72 часа, или документа о выздоровлении.

В Колонный зал будут допускать группы людей в определенном количестве для соблюдения противоэпидемических ограничений.

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