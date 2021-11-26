История с избиением учительницей школьников в Обухове получила продолжение: в дело вмешалась полиция

История с избиением учительницей школьников в Обухове получила продолжение: в дело вмешалась полиция

Полицейские составили административные материалы по факту булинга в одной из школ.

История с избиением учительницей второклассников в одной из школ Обухова на Киевщине получила продолжение. В дело вмешалась полиция.

Полицейские составили административные материалы по факту булинга в одной из школ.

Также читайте В Днепропетровской области преподаватель интерната избил и изнасиловал 13-летнюю девушку

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В полицию о неправомерных действиях классного руководителя сообщила бабушка одного из учащихся второго класса вместе с другими родителями.

Правоохранители провели всестороннюю проверку по факту возможного булинга в учебном заведении.

Полиции известно о двух фактах, которые имеют признаки булинга, поэтому после всесторонней проверки в отношении классного руководителя составлен административный протокол по ч.1 ст.173-4 (Булинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают не умалчивать о случаях булинга, поскольку последствия для жертвы могут быть крайне негативными.

Напомним, в обуховском лицее №4 учительница начальных классов тогда еще первоклассника ударила головой о парту, а другого ученика била по рукам. Дело долго не выходило за пределы школы: администрация просила никуда не обращаться, а школьная психолог вообще учила детей не рассказывать о конфликте родителям.

Школьная травля: как родителям защитить своего ребенка

Читайте также: