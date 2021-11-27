"Единственная выжила из своих семи братьев и сестер": Кличко рассказал о своей бабушке, которая пережила голод

"Единственная выжила из своих семи братьев и сестер": Кличко рассказал о своей бабушке, которая пережила голод

В 16:00 киевляне зажгут свечи, вспоминая о более чем 10 миллионах украинцев, замученных голодоморами.

Сегодня Киев чтит память жертв Голодоморов и политических репрессий. Горожане зажгут свечи, вспоминая о более чем 10 миллионах украинцев, замученных голодоморами.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

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"Это — трагедия нашего народа, которая до сих пор болит. И мы должны передавать нашим детям и внукам память о страшных страницах нашей истории, которые никогда не должны повториться. О бесчеловечных преступлениях советской власти, голодом пытавшейся сломать дух, подавить волю и достоинство украинцев", — отметил он.



Кличко добавил, что его поколение узнавало о Голодоморе от тех, кто пережил этот ужас. Ведь об этой трагедии тогда не писали в книгах и газетах. Не рассказывали по радио, не показывали по телевидению.

"В нашей семье голод пережила бабушка Евдокия Филипповна. Когда она рассказывала мне малышу о тех временах, я думал, что это жуткая легенда. А то была даже не вся ужасная правда... Бабушка единственная выжила из своих семи братьев и сестер. И одна из немногих в своем родном селе. Сегодня я зажгу свечу в знак памяти о голодном детстве моей бабушки, об ее убитых советским режимом братьях и сестрах. Почитая память о более чем 10 миллионах украинцев, замученных голодом. Мы помним…", — подытожил мэр Киева.

Напомним, в 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов, а также проведена общеукраинская акция "Зажги свечу".

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