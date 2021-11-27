Число случаев коронавируса в Киеве увеличилось: статистика на 27 ноября

В столице подтверждено 296 193 случая COVID-19.
По состоянию на утро 26 ноября в Киеве зафиксировано 1 630 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 192 случая больше, чем 26 ноября (1 438 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 296 193 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 253 102 человека (1262 за сутки)
- умерли 7 417 человек (45 за сутки)
В Киевской области зафиксирован 172 121 случай COVID-19 (698 новых случаев в сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 148 933 человека (817 за сутки)
- умерли 4 122 человека ( 32 за сутки)
Напомним, изменен срок действия желтого сертификата, подтверждающего прививку одной дозой вакцины. Он будет составлять 30 дней, раньше это было 120 дней.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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