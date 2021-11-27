Число случаев коронавируса в Киеве увеличилось: статистика на 27 ноября

Число случаев коронавируса в Киеве увеличилось: статистика на 27 ноября

В столице подтверждено 296 193 случая COVID-19.

По состоянию на утро 26 ноября в Киеве зафиксировано 1 630 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 192 случая больше, чем 26 ноября (1 438 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 296 193 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 253 102 человека ( 1262 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 7 417 человек (45 за сутки)

В Киевской области зафиксирован 172 121 случай COVID-19 (698 новых случаев в сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 148 933 человека ( 817 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 4 122 человека ( 32 за сутки)

Напомним, изменен срок действия желтого сертификата, подтверждающего прививку одной дозой вакцины. Он будет составлять 30 дней, раньше это было 120 дней.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Читайте также: