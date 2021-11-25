Человек-легенда и Сан Саныч: как украинские политики и депутаты реагируют на смерть Александра Омельченко

Человек-легенда и Сан Саныч: как украинские политики и депутаты реагируют на смерть Александра Омельченко

Александр Омельченко умер из-за коронавируса.

В четверг, 25 ноября скончался бывший мер Киева Александр Омельченко. Украинские политики в соцсетях выражают соболезнование семье покойного.

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Так, бизнесмен, экс-нардеп и бывший депутат Киевсовета Игорь Лысов отметил, что сегодня не стало человека-легенды.

"Сегодня не стало человека-легенды Александра Омельченко. Выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу непоправимой потери", — написал он.

Руководитель партии "Батькивщина", политик и депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко назвала Омельченко легендарным мэром столицы.

"Знала его лично много лет. Общаться с ним было не просто, но всегда очень интересно. Он обладал той некнижной, неакадемической мудростью, которой так часто не хватает в украинской политике. Александр Александрович, пожалуй, стал первым настоящим мэром украинской столицы. Он знал о Киеве и городском хозяйстве все. Буквально... К малейшим подробностям и к самым отдаленным переулкам города. Он всем сердцем любил Киев и фактически посвятил себя городу", — написала Тимошенко.

Скриншот з Facebook

Политик и экс-нардеп Николай Катеринчук добавил, что Омельченко был настоящим градоначальником и хорошим человеком.

"Светлая память ему и соболезнование его семье", — написал Катеринчук.

Соболезнование семье покойного в Facebook выразил также и экс-депутат Зорян Шкиряк.

"Ушел из жизни экс-мер Киева Александр Омельченко. Искренние соболезнования семье", — отметил Шкиряк.

Скриншот з Facebook

Депутат Киевского городского совета Олеся Пинзенык от партии "Удар" отметила, что она совместно работала с покойным и выразила соболезнования из-за смерти экс-мера Киева.

"Умер Александр Омельченко или как все называли Сан Саныч. Экс-мер Киева, глава фракции "Єдність" в этой каденции. Покойтесь с миром", — написала Олеся Пинзенык.

Депутат Киевсовета от ВО "Батькивщина" Виталий Нестор назвал покойного достойным руководителем Киева.

"Александр Александрович руководил столицей Украины 8 лет — с 1998 по 2006-й. Его дважды выбирали мэром Киева и оба раза он набирал рекордное количество голосов в свою поддержку — более 70%", — написал депутат.

Скриншот з Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко также отреагировал на смерть своего предшественника. Он отметил, что был много лет знаком с Омельченко.

"Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет. Когда-то он посещал мои и брата поединки. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю", — написал Кличко.

Скриншот з Facebook

Напомним, 18 ноября стало известно, что у Омельченко обнаружили коронавирус и госпитализировали в больницу. Его сын рассказал, что Александр Омельченко лечился в "Феофании".

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