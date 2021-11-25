В Киеве на Оболони заметили сливание нефти в озеро Кирилловское: фото

По факту сброса нефтепродуктов в озеро возбуждено уголовное производство.
В Киеве слили нефть в озеро Кирилловское системы Опечень (Почайна) на Оболони.
Водоем покрылся огромными пятнами.
Об инциденте, произошедшем во вторник, 23 ноября, сообщили на странице общественного движения "Почайна" в Facebook.
В сообщении опубликовано фото водоема, покрывшегося огромными масляными пятнами, что, вероятно, указывает на горюче-смазочные материалы как источник загрязнения.
Оболонская окружная прокуратура столицы открыла уголовное производство по ст. 242 УК Украины ("Нарушение правил охраны вод").
"Если вы видите, что какая-то автозаправка, автомойка, СТО сливает в систему ливневой канализации отходы своей деятельности или видите сбросы в озера, как вчера в Кирилловское, присылайте в прокуратуру материалы с требованием приобщить к расследованию в указанном производстве", — говорится в сообщении общественного движения "Почайна".
Напомним, в водоемах Киева расплодились экзотические "пришельцы" – солнечные окуни из Северной Америки.
Читайте также:
- В Киеве на Позняках рыбак поймал необычную рыбу с "человеческими" зубами: появились фото
- В Киеве на Крещатике предлагают вместо дороги освободить текущую под ней реку: видеопрезентация
- В Киеве мужчина заменил линолеум в лифте, а коммунальщики приписали эту заслугу себе: фото
- Как оформить "Карту киевлянина": экономия на проезде после резкого удорожания и другие ее привилегии