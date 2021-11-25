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В Киеве на Оболони заметили сливание нефти в озеро Кирилловское: фото

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В Киеве на Оболони заметили сливание нефти в озеро Кирилловское: фото

По факту сброса нефтепродуктов в озеро возбуждено уголовное производство.

В Киеве слили нефть в озеро Кирилловское системы Опечень (Почайна) на Оболони.

Водоем покрылся огромными пятнами.

Об инциденте, произошедшем во вторник, 23 ноября, сообщили на странице общественного движения "Почайна" в Facebook.

В сообщении опубликовано фото водоема, покрывшегося огромными масляными пятнами, что, вероятно, указывает на горюче-смазочные материалы как источник загрязнения.

Оболонская окружная прокуратура столицы открыла уголовное производство по ст. 242 УК Украины ("Нарушение правил охраны вод").

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"Если вы видите, что какая-то автозаправка, автомойка, СТО сливает в систему ливневой канализации отходы своей деятельности или видите сбросы в озера, как вчера в Кирилловское, присылайте в прокуратуру материалы с требованием приобщить к расследованию в указанном производстве", — говорится в сообщении общественного движения "Почайна".

Напомним, в водоемах Киева расплодились экзотические "пришельцы" – солнечные окуни из Северной Америки.

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