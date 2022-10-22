Сразу пять, летевших на Киев ракет, были сбиты — Арестович

Но в Ровно, Луцке, Хмельницком, Одесской и Киевской области были "прилеты".

Все пять ракет, летевших на Киев в первом залпе, сбиты.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович на своей странице в социальной сети.

Он также отметил, что Ровно, Луцк, Хмельницкий, Одесская и Киевская области были прилеты.

"Перебои со связью и светом в районах попаданий", — написал он.

Также Арестович добавил, что "мы платим цену свободы. А компенсирует нам ее РФ".

Напомним, что мэр городов предупреждают, что после перебоев со светом начнутся возможные перебои с водой, поэтому советуют сделать запасы.

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