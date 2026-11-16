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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Обломки вражеского БПЛА упали у многоэтажки в Киеве: что известно

Россияне продолжают терроризировать жителей столицы.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Обломки БпЛА упали во дворе многоэтажки в Киеве

Обломки БпЛА упали во дворе многоэтажки в Киеве

ВКиеве после взрывов зафиксировали падение обломков вражеского беспилотника. На место происшествия следуют экстренные службы.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Атака РФ на Киев 16 ноября: что известно

«В Деснянском районе обломки БПЛА упали во дворе 16-этажного жилого дома. Экстренные службы направляются на место», — написал Кличко.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 16 ноября российские войска с утра атаковали сразу несколько регионов Украины — с севера до юга. В частности, в Запорожской области и самом Запорожье в результате ударов беспилотников погибли два человека, еще трое получили ранения. В Днепре ночная атака унесла жизни человека, еще 13 человек пострадали. Днем россияне также ударили по предприятию пищевой промышленности в городе, где вспыхнул пожар.

Под ударом оказались и другие области. В Одесской области из-за повреждения энергетической инфраструктуры без света остались более 52 тысяч семей, в центре Балаклеи на Харьковщине погиб человек, а в Чернигове в результате атаки на два предприятия погибли два человека.

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