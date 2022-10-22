Воронку от ракеты в парке Шевченко в центре Киева засыпали песком: что там будет (фото, видео)

Киевский парк имени Тараса Шевченко понес убытки на 2,25 млн грн в результате ракетного удара, который россияне нанесли по центру столицы 10 октября. Были уничтожены деревья, газон и детская площадка.
В Киеве на детской площадке в парке имени Тараса Шевченко засыпали воронку, образовавшуюся в результате ракетного удара.
Соответствующее видео опубликовал мэр Виталий Кличко в Telegram.
Киевский парк имени Тараса Шевченко понес убытки на 2,25 миллиона гривен в результате ракетного удара, который россияне нанесли по центру столицы 10 октября. Были уничтожены деревья, газон и детская площадка.
В частности, в результате бомбардировок было уничтожено шесть деревьев, еще пять каштанов повреждены, уничтожен газон площадью более 106 квадратных метров.
Коммунальные службы Киева 21 октября отремонтировали территорию вблизи площадки и привели в порядок газоны.
Саму же воронку засыпали песком. Здесь и дальше будет детская площадка.
Проверяется вероятность загрязнения почвы – эксперты уже взяли пробу.
Напомним, в Киеве по улице Протасов Яр высадили аллею из 37 деревьев в память о киевском активисте, защитнике Украины Романе Ратушном.
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