Воронку от ракеты в парке Шевченко в центре Киева засыпали песком: что там будет (фото, видео)

Киевский парк имени Тараса Шевченко понес убытки на 2,25 млн грн в результате ракетного удара, который россияне нанесли по центру столицы 10 октября. Были уничтожены деревья, газон и детская площадка.

В Киеве на детской площадке в парке имени Тараса Шевченко засыпали воронку, образовавшуюся в результате ракетного удара.

Соответствующее видео опубликовал мэр Виталий Кличко в Telegram.

Киевский парк имени Тараса Шевченко понес убытки на 2,25 миллиона гривен в результате ракетного удара, который россияне нанесли по центру столицы 10 октября. Были уничтожены деревья, газон и детская площадка.

В частности, в результате бомбардировок было уничтожено шесть деревьев, еще пять каштанов повреждены, уничтожен газон площадью более 106 квадратных метров.

Коммунальные службы Киева 21 октября отремонтировали территорию вблизи площадки и привели в порядок газоны.

Саму же воронку засыпали песком. Здесь и дальше будет детская площадка.

Проверяется вероятность загрязнения почвы – эксперты уже взяли пробу.

Напомним, в Киеве по улице Протасов Яр высадили аллею из 37 деревьев в память о киевском активисте, защитнике Украины Романе Ратушном.

Ракетные удары по Киеву, проблемы со светом, отопительный сезон и опасные места – Петр Пантелеев

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