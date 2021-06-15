Синоптики предупреждают о непогоде в Киеве: когда ожидать грозу

Дождливо до конца суток.
Сегодня, 15 июня, в Киеве и Киевской области ожидаются грозы.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.
Непогода налетит уже в течение ближайшего часа. "В ближайший час и до конца суток 15 ноября в Киеве и области ожидается гроза", — говорится в сообщении.
Синоптики объявили первый уровень опасности или желтый. К слову, этот уровень объявляют когда потенциальная опасность для инфрастурктуры, население и окружающей среды.
Как сообщалось, сегодня днем в Украине, кроме запада и севера, обещали умеренные кратковременные дожди. Местами накроют грозы и будет град. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Местами — шквалы до 24 м/с. Температура воздуха — пределах 22-27 градусов тепла.