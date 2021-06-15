"Вонь стояла невыносимая": в Киеве в мусоросборнике обнаружили тело человека, замотанное в одеяло (фото)

Предварительно известно, что это тело мужчины, и оно находилось там не менее пяти дней.

В Киеве в мусоросборнике нашли тело человека, замотанное в одеяло.

Страшную находку обнаружили на улице Шулявская.

Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.

"Работница ЖЭКа обнаружила в мусоросборнике тело человека, замотанное в одеяло. Вонь, доносившийся на улицу и подъезд, был настолько невыносимой, что следователи не могут зайти внутрь и осмотреть тело на наличие на нем признаков насильственной смерти", — говорится в заметке.

Предварительно известно, что это тело мужчины, и оно находилось там не менее пяти дней.

Напомним, в Голосеевском районе из Днепра вытащили тело мужчины. Тело находилось вблизи одного из ресторанов столицы, в воде на расстоянии 50 метров от берега на глубине 11 метров.

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