"Вонь стояла невыносимая": в Киеве в мусоросборнике обнаружили тело человека, замотанное в одеяло (фото)

Предварительно известно, что это тело мужчины, и оно находилось там не менее пяти дней.
В Киеве в мусоросборнике нашли тело человека, замотанное в одеяло.
Страшную находку обнаружили на улице Шулявская.
Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.
"Работница ЖЭКа обнаружила в мусоросборнике тело человека, замотанное в одеяло. Вонь, доносившийся на улицу и подъезд, был настолько невыносимой, что следователи не могут зайти внутрь и осмотреть тело на наличие на нем признаков насильственной смерти", — говорится в заметке.
Предварительно известно, что это тело мужчины, и оно находилось там не менее пяти дней.
Напомним, в Голосеевском районе из Днепра вытащили тело мужчины. Тело находилось вблизи одного из ресторанов столицы, в воде на расстоянии 50 метров от берега на глубине 11 метров.