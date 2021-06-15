Похищение иностранного бизнесмена в Киеве: полиция задержала организатора и обнародовала подробности (видео)

Заказчиками оказались лица из ближайшего окружения пострадавшего гражданина Сербии.

В Киеве заказали похищение и убийство гражданина Сербии для завладения его состоянием.

Нацполиция задержала организатора и установила заказчиков. Ими оказались лица из ближайшего окружения пострадавшего.

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Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Организатору пообещали недвижимость в Москве стоимостью $2 млн

В полиции отметили, что за выполнение "работы" фигуранты обещали организатору преступления недвижимость в Москве стоимостью 2 миллиона долларов США.

"В декабря 2020 года оперативники управления стратегических расследований в г. Киеве Нацполиции получили информацию о подготовке похищения гражданина Сербии: организатор как раз подыскивал исполнителей. После проведения первоочередных следственно-розыскных мероприятий установлено и будущая жертва. Это — иностранец, который имел прибыльный бизнес в Украине", — говорится в сообщении полиции.

Чтобы спасти жизнь мужчине, полицейские в несколько этапов провели спецоперацию: вышли на организатора, совместно с сербскими коллегами провели следственные действия для документирования заказчиков, инсценировали похищение человека и задержали организатора.

Заказчики — лица из ближайшего окружения пострадавшего

Сначала удалось выйти на организатора, это — гражданин Украины, который временно проживал за рубежом. По данным полиции, именно он и подыскивал лиц, которые похитят потерпевшего. Впоследствии установили заказчиков и мотивы их преступных действий. Чтобы завладеть состоянием потерпевшего, лица из ближайшего окружения решили от него избавиться: похитить, заставить подписать необходимые документы, а потом убить. Для этого организатору передали всю информацию о мужчине.

"Преступный план должны были реализовать во время очередного визита пострадавшего в Украину — несколько раз в год он приезжал для контроля деятельности подчиненных предприятий. За ликвидацию мужчины заказчики обещали организатору недвижимость в Москве стоимостью 2 миллиона долларов США", — говорится в сообщении полиции.

Похищение сербского бизнесмена инсценировали полицейские

7 июня в Киеве было инсценировано похищение мужчины и предоставлены подтверждающие доказательства.

После подписания документов, по планам заказчиков, его должны были убить.

Организатора задержали на Закарпатье

11 июня правоохранители задержали организатора на территории Закарпатской области после передачи исполнителю 10 тысяч долларов США как части вознаграждения. На этом этапе спецоперации были задействованы сотрудники нескольких ведомств: управление стратегических расследований в Киеве, Львовской и Закарпатской областях, Главного следственного управления Национальной полиции Украины, отдела пограничной службы "Лужники" Мукачевского пограничного отряда, Офиса Генерального прокурора Украины и спецподразделения ДВР Нацполиции.

На основании полученных доказательств задержанному сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

законченное покушение на организацию совершения похищения человека из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146);

законченное покушение на организацию совершения умышленного убийства похищенного человека, из корыстных побуждений, по заказу группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 3, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ).

12 июня подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Заказали похищение и убийство гражданина Сербии для завладения его состоянием Заказали похищение и убийство гражданина Сербии для завладения его состоянием — Нацполиция задержала организатора и установила заказчиков Заказчиками оказались лица из ближайшего окружения пострадавшего. За выполнение "работы" фигуранты обещали организатору преступления недвижимость в Москве стоимостью 2 млн долл. США. В декабря 2020 года оперативники управления стратегических расследований в г.. Киеве Нацполиции получили информацию о подготовке похищения гражданина Сербии: организатор раз подыскивал исполнителей. Впоследствии, после первоочередных следственно-розыскных мероприятий, установлено и лицо будущей жертвы. Это — иностранец, который имел прибыльный бизнес в Украине. Чтобы спасти жизнь мужчине, полицейские в несколько этапов провели спецоперацию: вышли на организатора, совместно с сербскими коллегами провели следственные действия для документирования заказчиков, инсценировали похищение человека и задержали организатора. Сначала удалось выйти на организатора, это — гражданин Украины, который временно проживал за рубежом. Именно он и подыскивал лиц, похитят потерпевшего. Впоследствии установили заказчиков и мотивы их преступных действий. Чтобы завладеть состоянием потерпевшего, лица из ближайшего окружения решили от него избавиться: похитить, заставить подписать необходимые документы, а потом убить. Для этого организатору передали всю информацию о человеке. Преступный план должны были реализовать во время очередного визита пострадавшего в Украине — несколько раз в год он приезжал для контроля деятельности подчиненных предприятий. За ликвидацию мужа заказчики обещали организатору недвижимость в Москве стоимостью 2 млн долл. США. 7 июня во Киеве было инсценировано похищение человека и предоставлены подтверждающие доказательства. После подписания документов, по планам заказчиков, его должны были убить. 11 июня правоохранители задержали организатора на территории Закарпатской области после передачи исполнителю 10 тыс. Долл. США как часть вознаграждения. На этом этапе спецоперации были задействованы сотрудники нескольких ведомств: управление стратегических расследований в Киеве, Львовской и Закарпатской областях, Главного следственного управления Национальной полиции Украины, отдела пограничной службы «Лужники» Мукачевского пограничного отряда, Офиса Генерального прокурора Украины и спецподразделения ДВР Нацполиции. На основании полученных доказательств задержанному сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: — законченное покушение на организацию совершения похищения человека из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146); — законченное покушение на организацию совершения умышленного убийства похищенного человека, из корыстных побуждений, по заказу группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. П. 3, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115). 12 июня подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственно-оперативные мероприятия для привлечения всех фигурантов к уголовной ответственности. Национальная полиция Украина МВД Украины # Киев # преступление # задержания # департаментстратегичнихрозслидувань # полиция # новости Опубликовано Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины вторник, 15 июнь 2021

Проводятся следственно-оперативные мероприятия для привлечения всех фигурантов к уголовной ответственности.

По данным "Киева Оперативного", похищенный бизнесмен — владелец компании "Дельта Спорт", гражданин Сербии Милован Роганович.

Напомним, в Киеве в мусоросборнике нашли тело человека, замотанное в одеяло.

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