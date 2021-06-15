Синоптики попереджають про негоду в Києві: коли очікувати грозу

Дощитиме до кінця доби.

Сьогодні, 15 червня, в Києві та Київській області очікуються грози.

Про це повідомила прессслужба Укргідрометцентру.

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Негода налетить вже протягом найближчої години. "У найближчу годину і до кінця доби 15 листопада в Києві та області очікується гроза", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки або жовтий. До слова, цей рівень оголошують коли є потенційна небезпека для інфрастурктури, населення та навколишнього середовища.

Як повідомлялося, сьогодні вдень в Україні, крім заходу та півночі, обіцяли помірні короткочасні дощі. Місцями накриють грози та буде град. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Місцями - шквали до 24 м/с. Температура повітря - межах 22-27 градусів тепла.

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