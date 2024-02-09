СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру

Якобы пришли к священнику, причастному к постановочным акциям протеста.

Служба безопасности Украины осуществляет обыски в Киево-Печерской Лавре. Они связаны с делом о постановочных акциях протеста при возвращении имущества святыне государству.

Об этом пишет издание "Обозреватель" со ссылкой на источники.

По информации издания, СБУ пришла к священнослужителю, координировавшему постановочные митинги.

Напомним, 13 июня суд отказал Украинской православной церкви Московского патриархата проводить богослужение в Киево-Печерской лавре.

Кроме того, комиссия Минкульта в середине апреля начала проверку в Киево-Печерской лавре после расторжения договора аренды по УПЦ МП. Там зафиксировано разрушение и повреждение объектов культурного наследия.

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