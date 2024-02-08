В Киеве будут судить чиновницу РГА, которая вела Telegram Азарова с антиукраинскими заявлениями

Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.
В Киеве будут судить чиновницу одной из столичных райгосадминистраций, которая администрировала Telegram-канал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
В суд направили обвинительный акт в отношении должностного лица по фактам призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ.
По словам правоохранителей, женщина в момент совершения преступления работала начальником организационного отдела в одной из столичных райгосадминистраций. В это же время вместе с сообщниками она координировала пропагандистскую деятельность экс-премьер-министра в его телеграмм-канале, а также на страницах в соцсетях. Также чиновник организовывала антиукраинские интервью и комментарии российским СМИ.
Сотрудничество с бывшим премьером женщина начала еще в 2015 году и не прекратила ее ни после полномасштабного вторжения в Украину, ни после ракетных обстрелов.
Антиукраинские заявления своего босса в его телеграмм-канале она готовила даже в день начала полномасштабного вторжения, иллюстрируя сообщение фотографиями разрушений столицы.
В настоящее время обвиняемая находится под стражей.
И хотя Офис генпрокурора не называет имя экс-премьера, из контекста становится понятно, что речь идет о предателе и беглеце Николае Азарове.
Напомним, что СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, куда входили бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины.
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