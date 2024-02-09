СБУ прийшла з обшуками до Києво-Печерської лаври

Нібито прийшли до священника, який причетний до постановочних акцій протесту.

Служба безпеки України здійснює обшуки в Києво-Печерській лаврі. Вони пов'язані зі справою щодо постановочних акцій протесту під час повернення майна святині державі.

Про це пише видання "Обозреватель" з посиланням на джерела.

За інформацією видання, СБУ прийшла до священнослужителя, який координував постановочні мітинги.

Нагадаємо, 13 червня суд відмовив Українській православній церкві Московського патріархату проводити богослужіння в Києво-Печерській лаврі.

Крім того, комісія Мінкульту в середині квітня розпочала перевірку у Києво-Печерській лаврі після розірвання договору оренди з УПЦ МП. Там зафіксували руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини.

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