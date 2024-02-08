Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киевской области обнаружили неразорвавшуюся часть ракеты Х-101: видео

В Киевской области обнаружили неразорвавшуюся часть ракеты Х-101: видео

В Киевской области взрывотехники Нацполиции уничтожили боевую часть российской крылатой ракеты / Фото: скриншот с видео

Боевая часть ракеты содержит около 250 килограммов взрывчатки.

В Киевской области взрывотехники Нацполиции уничтожили боевую часть российской крылатой ракеты

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В одном из населенных пунктов Киевской области на территории домовладения были обнаружены обломки вражеской крылатой ракеты Х-101.

Прибывшие на место происшествия специалисты взрывотехнической службы установили, что боевая часть ракеты уцелела и не сдетонировала.

Боевую часть ракеты, содержащую около 250 килограммов взрывчатки, полицейские вывезли на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

На Киевщине взрывотехники Нацполиции уничтожили боевую часть российской крылатой ракеты В одном из населенных пунктов Киевской области на территории домовладения были обнаружены обломки вражеской крылатой ракеты Х-101. Прибывшие на место происшествия специалисты взрывотехнической службы установили, что боевая часть ракеты. Боевую часть ракеты, содержащую около 250 килограммов взрывчатки, полицейские вывезли на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения. #полиция_на_войне

Опубликовано Национальная полиция Украины Четверг, 8 февраля 2024 г.

Напомним, чрезвычайники завершили ликвидацию последствий массированной атаки по Киеву и области 7 февраля. В многоэтажке в Голосеевском районе погибли четыре человека. Из дома эвакуированы 40 жителей и 28 – спасены. По данным ГСЧС, пострадали 39 человек. Психологическая помощь оказана 85 людям.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация