В Киеве появилась улица Вахтанга Кикабидзе, проспект Воздушных Сил и сквер Голды Меир

На карте столицы появилось 10 новых названий.
В Киеве переименовали еще 10 городских объектов, названия которых связаны со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым. Вместо них на карте столицы появились топонимы, связанные с историей Украины.
Соответствующее решение принял Киевсовет на заседании в четверг, 8 февраля.
Соломенский район:
- проспект Воздухофлотский – проспект Воздушных Сил;
- улица Белгородская – улица Василия Овсиенко.
Деснянский район:
- улица Николая Матеюка – улица Василия Иваниса.
Святошинский район:
- улица Булгакова – улица Вахтанга Кикабидзе;
- библиотека имени Александра Блока – библиотека имени Гната Юры.
Подольский район:
- переулок Яблочкова – переулок Компанийский;
- безымянному скверу на улице Боричев Ток, 17, 19, 21 присвоено имя Голды Меир.
Дарницкий район:
- улица Черниговская – улица Братьев Чибинеевых.
Печерский район:
- улица Павла Скоропадского – Бессарабский проезд.
Шевченковский район:
- безымянному скверу на улице Жилянской присвоено имя Лидии Гончаренко.
Напомним, в Киеве могут появиться улицы Русланы Писанки, Дениса Монастырского и Джона Толкина.
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