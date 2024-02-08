В Киеве появилась улица Вахтанга Кикабидзе, проспект Воздушных Сил и сквер Голды Меир

В Киеве переименовали еще 10 городских объектов, названия которых связаны со страной-агрессором, ее советским и имперским прошлым. Вместо них на карте столицы появились топонимы, связанные с историей Украины.

Соответствующее решение принял Киевсовет на заседании в четверг, 8 февраля.

Соломенский район:

проспект Воздухофлотский – проспект Воздушных Сил;

улица Белгородская – улица Василия Овсиенко.

Деснянский район:

улица Николая Матеюка – улица Василия Иваниса.

Святошинский район:

улица Булгакова – улица Вахтанга Кикабидзе;

библиотека имени Александра Блока – библиотека имени Гната Юры.

Подольский район:

переулок Яблочкова – переулок Компанийский;

безымянному скверу на улице Боричев Ток, 17, 19, 21 присвоено имя Голды Меир.

Дарницкий район:

улица Черниговская – улица Братьев Чибинеевых.

Печерский район:

улица Павла Скоропадского – Бессарабский проезд.

Шевченковский район:

безымянному скверу на улице Жилянской присвоено имя Лидии Гончаренко.

Напомним, в Киеве могут появиться улицы Русланы Писанки, Дениса Монастырского и Джона Толкина.

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