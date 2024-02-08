В Киеве придумали, как заменить мужчин-электромонтеров (фото)

В Киеве начали работу курсы электромонтерок для женщин с инвалидностью, ВПЛ и матерей, самостоятельно воспитывающих детей.

Об этом сообщили в Киевском городском совете.

По словам замглавы КГГА Марины Хонды, в сентябре 2023 года в столице запустили с партнерами водительские курсы, сейчас – курсы электромонтерок для женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны. На первом этапе карьерная советница проанализировала анкеты, затем провела личностные интервью.

Курсы для женщин Фото: КГГА

Среди участников нового курса:

ВПЛ;

женщины, потерявшие работу из-за войны;

женщины, которые ухаживают за родителями с инвалидностью,

мамы, которые самостоятельно воспитывают детей

"Также отдельно предусмотрено инклюзивное обучение для женщин с инвалидностью", – добавила Хонда.

Чтобы попасть на курс, нужно обратиться в организацию и заполнить анкету. Далее потенциальные участницы проходят отбор.

"Женщины, которые изъявили желание пройти курс, общаются с нашими карьерными советницами. Это делают для того, чтобы выявить их потребности, способности и цели. Мы не берем на курс всех. Из 70 заявок мы отобрали всего 18. Главный критерий – мотивация ", – отметила координатор карьерного хаба "ОНА" Лариса Поливко.

Курсы для женщин Фото: КГГА

Как будет проходить курс электромонтерок для женщин

Курс состоит из теоретической и практической частей. Теорию можно овладеть онлайн. Практику женщины будут проходить с использованием соответствующего оборудования в помещении Учебно-практического Центра возобновляемой энергетики.

"За месяц они могут получить необходимые базовые знания электромонтажа, изучить принципы работы электрооборудования и его устройство, узнать особенности электроснабжения и научиться работать с солнечными батареями. В этом им будут помогать квалифицированные преподаватели", – говорится в объяснении.

Лариса Поливко говорит, что для женщин планируют создавать другие подобные образовательные продукты.

"В целом это первый пилотный курс электромонтерок. Если рынок труда потребует еще таких специалисток, то будут следующие потоки. До этого у нас были курсы сушисток, грумерок, парикмахерских. Однако это все более женские профессии. Сейчас мы расширяем перечень, и у нас в работе запрос на создание курса для женщин, желающих работать дальнобойницами. В этой профессии нужно иметь водительское удостоверение", — рассказала координатор.

После завершения курса все участники получат сертификат, а координаторы хаба помогут им с трудоустройством.

Напомним, киевлянин Сергей Сидоров, после автотрощи потерявший зрение, помогает военным совершенно бесплатно. Сергей делает массажи раненым воинам.

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