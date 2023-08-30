Россия ночью атаковала Киев крылатыми ракетами

В ночь на 30 августа по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков крылатых ракет российскими захватчиками.

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Об этом сообщила пресс-служба воздушных сил в Telegram.

"Зафиксированы пуски крылатых ракет с Ту-95мс. Ожидается приближение к воздушному пространству Украины в районе Сумской области", — говорится в сообщении.

Позже сообщалось, что российские крылатые ракеты вошли на территорию Украины со стороны Белгородской области.

Ракеты меняли курс и пролетели по ряду регионов Украины, а затем все вернули в сторону столицы. Мониторинговые каналы сообщали об успешной работе ПВО по целям.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе столицы было зафиксировано падение обломков ракеты на крышу торгового помещения.

"В Шевченковском тоже падение обломков. Все службы следуют на место", — сообщил Кличко.

Кроме того, столичный глава сообщил, что медики выехали на вызовы по двум адресам в Шевченковский район, но не предоставил каких-либо дополнительных подробностей.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 августа в Одессе во время воздушной тревоги были слышны взрывы, сообщается об атаке российских ракет.

Кроме того, мы ранее информировали, что Тульскую область РФ атаковали два "украинских" беспилотника.

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