Премьер-министр Португалии посетил Ирпень (фото)

Португальский премьер в рамках визита в Украину посетил Ирпень, находившийся под оккупацией россиян.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта посетил Ирпень в Киевской области.

Об этом он написал в Twitter.

"Война всегда затрагивает невинных людей. Семьи, у которых здесь была жизнь, работа, свой район, вынуждены были бросить все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше всего меня поражает насилие над мирными жителями", — говорится в сообщении.

Кошта сообщил, что прибыл в Украину по приглашению премьер-министра Дениса Шмыгаля "в знак солидарности с этой страной и этим народом".

"Мы осуждаем варварское вторжение России", – написал он.

Недавно в Ирпене также побывали генеральный секретарь Совета Европы и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Антониу Кошта

Антониу Кошта

Антониу Кошта

Антониу Кошта

Напомним, в Ирпене создали первый палаточный городок: как обосновались люди, потерявшие свои дома.

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