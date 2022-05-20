На Киев надвигается непогода: какие будут осадки и как уберечься

Погода в Киеве 21 мая существенно ухудшится.
В Киеве в субботу, 21 мая, ожидаются грозы и сильный ветер.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Жителям города во время сильного ветра советуют плотно закрыть окна домов, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.
В случае обнаружения мест подтоплений на проезжей части или тротуарах людей призывают обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор", если упало дерево или сломались ветки — в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой".
Напомним, в Украине снова ощутимо похолодает. Синоптик рассказала, когда снизится температура.
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