В каких парках Киева военные не разрешают отдыхать и почему: Киевзеленстрой дал ответ

Киевзеленстрой сейчас сотрудничает с военными, проводит анализ парков, приближенных к лесам.
В некоторых парках Киева военные до сих пор не позволяют отдыхать.
В каких именно, сообщил генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Алексей Король в интервью "Вечернему Киеву".
Запрещено посещать Конча-Заспу, Дарницкий и Святошинский лесопарки.
Причины таковы:
- Все территории до конца еще не разминированы. Ведь саперы в первую очередь разминируют населенные пункты вокруг столицы, леса — потом.
- Поскольку опасность повторного наступления врага на Киев сохраняется, в лесах построены оборонительные сооружения и свободный доступ к территориям запрещен.
Пока парки "Муромец" и Киото закрыты для посетителей, поскольку там расположены фортификационные сооружения.
"Мы сотрудничаем с военными, проводим анализ парков, которые приближены к лесам. Например, парк "Пуща Водица" уже открыт и безопасен, но переходить мостик запрещено. Одним словом — все большие парки будем исследовать с помощью саперов, когда они завершат работу по разминированию в Киевской области", — отметил Король.
Напомним, в воздухе Киева в разы превышены допустимые нормы диоксида азота и формальдегида. Указанные вредные вещества свойственны выбросам, которые образуются при сжигании природного и искусственного топлива и в случае пожаров.
Читайте также: