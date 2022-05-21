В каких парках Киева военные не разрешают отдыхать и почему: Киевзеленстрой дал ответ

В каких парках Киева военные не разрешают отдыхать и почему: Киевзеленстрой дал ответ

Киевзеленстрой сейчас сотрудничает с военными, проводит анализ парков, приближенных к лесам.

В некоторых парках Киева военные до сих пор не позволяют отдыхать.

В каких именно, сообщил генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Алексей Король в интервью "Вечернему Киеву".

Запрещено посещать Конча-Заспу, Дарницкий и Святошинский лесопарки.

Причины таковы:

Все территории до конца еще не разминированы. Ведь саперы в первую очередь разминируют населенные пункты вокруг столицы, леса — потом.

Поскольку опасность повторного наступления врага на Киев сохраняется, в лесах построены оборонительные сооружения и свободный доступ к территориям запрещен.

Пока парки "Муромец" и Киото закрыты для посетителей, поскольку там расположены фортификационные сооружения.

"Мы сотрудничаем с военными, проводим анализ парков, которые приближены к лесам. Например, парк "Пуща Водица" уже открыт и безопасен, но переходить мостик запрещено. Одним словом — все большие парки будем исследовать с помощью саперов, когда они завершат работу по разминированию в Киевской области", — отметил Король.

Напомним, в воздухе Киева в разы превышены допустимые нормы диоксида азота и формальдегида. Указанные вредные вещества свойственны выбросам, которые образуются при сжигании природного и искусственного топлива и в случае пожаров.

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