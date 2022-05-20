Загрязнение воздуха в Киеве: в разы превышены допустимые нормы диоксида азота и формальдегида

Загрязнение воздуха в Киеве: в разы превышены допустимые нормы диоксида азота и формальдегида

Указанные вредные вещества свойственны выбросам, которые образуются при сжигании природных и искусственных топлив и в случае пожаров.

В воздухе Киева в разы превышены допустимые нормы диоксида азота и формальдегида.

Об этом сообщило Главное управление Госпродслужбы в Киеве со ссылкой на результаты наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского за состоянием воздуха.

По состоянию на 20 мая уровень загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы в столице оставался высоким. Регистрировались превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДКс.д.): диоксида азота (ПДКс.д.=0.04 мг/м3) – в 3-4 раза – на всех постах, кроме просп. Науки, 37; формальдегида (ПДКс.д.=0.003 мг/м3) – 2-2,7 раза – на всех постах, кроме просп. Науки, 37", — отмечается в сообщении.

В то же время, в отношении других вредных веществ (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода) превышений не обнаружено.

"Указанные вредные вещества свойственны выбросам, которые образуются при сжигании природного и искусственного топлива и при пожарах", — уточнили в Дерпродпотребслужбе.

Также сообщается, что показатели радиационного фона в столице находятся в пределах нормы. Мощность экспозиционной дозы в точках контроля составляет 10-13 мкР/час.

Напомним, в Киеве 21 мая ночью будет сухо, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°. Из-за грозы и порывов ветра в столице и области также объявлен I уровень опасности, желтый.

В воскресенье, 22 мая, в Киеве ощутимо похолодает — температура ночью составит 10-12°, днем лишь 12-14°. 22 мая в столице ожидается кратковременный дождь.

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