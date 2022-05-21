Прем'єр-міністр Португалії відвідав Ірпінь (фото)

Португальський прем'єр в рамках візиту до України відвідав Ірпінь, який перебував під окупацією росіян.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта відвідав Ірпінь у Київській області.

Про це він написав у Twitter.

"Війна завжди зачіпає невинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, свій район, змушені були кинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство над мирними жителями", - йдеться у дописі.

Кошта повідомив, що прибув в Україну на запрошення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля "на знак солідарності з цією країною і цим народом".

"Ми засуджуємо варварське вторгнення Росії", - написав він.

Нещодавно в Ірпені також побували генеральна секретарка Ради Європи та канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

Антоніу Кошта

Антоніу Кошта

Антоніу Кошта

Антоніу Кошта

Нагадаємо, в Ірпені створили перше наметове містечко: як облаштувалися люди, які втратили свої домівки.

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