Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Прем'єр-міністр Португалії відвідав Ірпінь (фото)

Дата публікації
Перегляди
742
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прем'єр-міністр Португалії відвідав Ірпінь (фото)

Антоніу Кошта

Португальський прем'єр в рамках візиту до України відвідав Ірпінь, який перебував під окупацією росіян.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта відвідав Ірпінь у Київській області.  

Про це він написав у Twitter.

"Війна завжди зачіпає невинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, свій район, змушені були кинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство над мирними жителями", - йдеться у дописі.

Кошта повідомив, що прибув в Україну на запрошення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля "на знак солідарності з цією країною і цим народом". 

"Ми засуджуємо варварське вторгнення Росії", - написав він.

Нещодавно в Ірпені також побували генеральна секретарка Ради Європи та канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

Антоніу Кошта / ©
Антоніу Кошта
Антоніу Кошта / ©
Антоніу Кошта
Антоніу Кошта / ©
Антоніу Кошта
Антоніу Кошта / ©
Антоніу Кошта

Нагадаємо, в Ірпені створили перше наметове містечко: як облаштувалися люди, які втратили свої домівки.

Читайте також:

Буча змінила деякі речі, тож договір про гарантії безпеки може бути без Росії - інтерв'ю Зеленського 21 травня - ТСН

Буча змінила деякі речі, тож договір про гарантії безпеки може бути без Росії - інтерв'ю Зеленського 21 травня - ТСН
Наступна публікація