Под Киевом поезд протаранил автобус на переезде (видео)

Под Киевом поезд протаранил автобус на переезде (видео)

По предварительной информации, пострадал только водитель автобуса.

В городе Ирпень под Киевом маневровый поезд протаранил автобус "Богдан" на железнодорожном переезде. Пассажиров в транспорте не было.

Происшествие случилось в ночь на понедельник, 31 января, сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

От удара автобус отбросило на обочину в бетонный забор. Его водителя госпитализировали с травмами.

Судя по видео, "Богдан" получил серьезные повреждения. Причина столкновения пока неизвестна, ее установят правоохранители.

Напомним, что в Киевской области, вблизи поселка Гребенки, столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибла беременная женщина.

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