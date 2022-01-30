В Киеве водитель маршрутки листал соцсети прямо во время движения (видео)

В Киеве водитель маршрутки листал соцсети прямо во время движения (видео)

На кадрах заметно, что водитель держит руль локтями, ведь обе руки заняты гаджетом.

В Киеве водитель маршрутки листал ленту соцсетей в своем смартфоне прямо во время движения.

Рассеянного водителя зафиксировали на видео пассажиры. Ролик опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

Авторы видео утверждают, что речь идет о рейсе №472, хотя на кадрах не заметен номер маршрутки.

"Стоимость проезда подняли, но подвижный состав не обновили, еще и техническое состояние некоторых маршруток вообще как после бомбардировки. Хотя водителей новых на работу взяли. Теперь, вместо подпевания шансового трешняка, они всю дорогу сидят в социальных сетях", — говорится в сообщении.

На кадрах заметно, что водитель держит руль локтями, ведь обе руки заняты гаджетом.

Пользователи соцсетей были возмущены такой безответственностью водителя:

Там, под курткой, есть еще рука, которая и деньги может считать;

Менталитет может изменить только смерть.

Некоторые отметили, что пассажиры могли сделать замечание водителю, а не только снимать на видео:

А замечания почему не могли сделать?;

В комментариях все такие крутые. Я более чем уверен, что если бы водитель его "спалил", то тот молча видео удалил бы.

Напомним, что в Николаеве водитель выгонял пассажирку с маршрутки, потому что передала 100 гривен за проезд.

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