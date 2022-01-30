Трагическое ДТП в Киевской области: погибла беременная женщина (фото)

В результате аварии возле Гребенок погибла 29-летняя беременная женщина.

В Киевской области, близ поселка Гребенки, столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибла беременная женщина.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

30 января около 6 часов утра произошло ДТП с участием двух автомобилей — "ВАЗ 2121" и "Mazda".

За рулем "ВАЗ 2121" находился 28-летний водитель, его пассажирка — 29-летняя беременная жена скончалась до приезда медиков. Спасателям пришлось доставать женщину с помощью специального оборудования.

31-летняя водитель авто "Mazda", работница банка, после аварии находилась в шоковом состоянии. Алкоголь в организме обоих водителей не обнаружен.

Напомним, что в Киеве, на Окружной дороге, произошло смертельное ДТП: водитель скончалась в "скорой".

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