С канала "Рада" уволили дочь участника АТО из-за украинофобских высказываний о языке и флаге

С канала "Рада" уволили дочь участника АТО из-за украинофобских высказываний о языке и флаге

Эксработница записала видео с извинением за свои слова.

Работница парламентского телеканала "Рада" Полина Шишкина негативно высказалась об украинском языке и флаге. Видео попало в соцсети. Девушку уволили с работы. Появилось и новое видео – уже с ее извинениями.

На видео девушка говорит, что ненавидит украинский язык. А государственный флаг, мол, "такой себе", пишет УНИАН.

"Могли бы дизайн другой сделать, потому что это п******", – сказала девушка на русском языке.

Личная страница Полины в Facebook уже удалена. Там было написано, что она работала ассистенткой гостевого редактора на канале "Рада".

Извинения из-за высказываний девушка уже записала на видео на украинском языке.

"Я имела неосторожность плохо высказаться об украинском языке и украинском флаге. Считаю, что это было не правильно. Особенно будучи дочерью участника АТО, я, как минимум, не имела на это право. Полностью осознаю свою ошибку и призываю не повторять ее, особенно учитывая на нашу политическую ситуацию", — сказала Полина.

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