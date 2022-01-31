Під Києвом потяг протаранив автобус на переїзді (відео)

За попередньою інформацією, постраждав тільки водій автобуса.
У місті Ірпінь під Києвом маневровий потяг протаранив автобус "Богдан" на залізничному переїзді. Пасажирів у транспорті не було.
Подія трапилася в ніч на понеділок, 31 січня, повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".
Від удару автобус відкинуло на узбіччя у бетонний паркан. Його водія госпіталізували з травмами.
Судячи із відео, "Богдан" зазнав серйозних пошкоджень. Причина зіткнення поки невідома, її встановлять правоохоронці.
Нагадаємо, що у Київській області, поблизу селища Гребінки, зіткнулися дві автівки. Внаслідок ДТП загинула вагітна жінка.
Читайте також: