Під Києвом потяг протаранив автобус на переїзді (відео)

Під Києвом потяг протаранив автобус на переїзді (відео)

За попередньою інформацією, постраждав тільки водій автобуса.

У місті Ірпінь під Києвом маневровий потяг протаранив автобус "Богдан" на залізничному переїзді. Пасажирів у транспорті не було.

Подія трапилася в ніч на понеділок, 31 січня, повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

Від удару автобус відкинуло на узбіччя у бетонний паркан. Його водія госпіталізували з травмами.

Судячи із відео, "Богдан" зазнав серйозних пошкоджень. Причина зіткнення поки невідома, її встановлять правоохоронці.

Нагадаємо, що у Київській області, поблизу селища Гребінки, зіткнулися дві автівки. Внаслідок ДТП загинула вагітна жінка.

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