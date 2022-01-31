Погода в Києві: яким буде понеділок, 31 січня

Погода в Києві: яким буде понеділок, 31 січня

У столиці прогнозують опади.

У понеділок, 31 січня, у Києві протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами. Також йтиме сніг.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

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Так, опади розпочалися зранку і йтимуть до самого вечора. Температура повітря -2 +1 градус. Можливе посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.

Зазначимо, що українцям початок лютого обіцяє температурні перепади, завірюхи та ожеледицю. Почнеться тиждень із сильних вітрів до 80 кілометрів на годину у більшості областей, а в західних регіонах і Карпатах очікуються ще потужніші пориви.

На цьому тижні синоптики попереджають про сильний вітер і ожеледиці | Погода в Україні

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