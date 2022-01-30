У Києві водій маршрутки гортав соцмережі просто під час руху (відео)

У Києві водій маршрутки гортав соцмережі просто під час руху (відео)

На кадрах помітно, що водій тримає кермо ліктями, адже обидві руки зайняті ґаджетом.

У Києві водій маршрутки гортав стрічку соцмереж у своєму смартфоні просто під час руху.

Неуважного водія зафіксували на відео пасажири. Ролик опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

Автори відео стверджують, що йдеться про рейс №472, хоча на кадрах не помітно номер маршрутки.

"Вартість проїзду підняли, але рухомий склад не оновили, ще й технічний стан деяких маршруток взагалі наче після бомбардування. Хоч водіїв нових на роботу взяли. Тепер, замість підспівувавання шансового трешняку, вони всю дорогу сидять у соціальних мережах", — йдеться в повідомленні.

На кадрах помітно, що водій тримає кермо ліктями, адже обидві руки зайняті ґаджетом.

Користувачі соцмереж були обурені такою безвідповідальністю водія:

Там, під курткою, є ще рука, яка і гроші може рахувати;

Менталітет може змінити лише смерть.

Деякі зазначили, що пасажири могли зробити зауваження водієві, а не тільки знімати на відео:

А зауваження чому не могли зробити?;

У коментарях всі такі круті. Я більш ніж впевнений, що якби водій його "спалив", то той мовчки відео видалив би.

Нагадаємо, що у Миколаєві водій виганяв пасажирку з маршрутки, бо передала 100 гривень за проїзд.

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