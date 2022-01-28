Під Києвом утворилися величезні черги на COVID-тестування: хворі годинами стоять на морозі (відео)

Під Києвом утворилися величезні черги на COVID-тестування: хворі годинами стоять на морозі (відео)

Тестування роблять у приміщенні старої аптеки.

У місті Бровари під Києвом утворилися величезні черги на ПЛР-тестування на коронавірус. Хворі люди годинами стоять на морозі.

Про це ТСН.ua розповіла місцева мешканка.

"Це черга на ПЛР-тестування в місті Бровари. Хворі люди з підвищенною температурою стоять на морозі по годині-півтори, щоб зробити тест, на який направляють сімейні лікарі. Їдуть на маршрутках, тим самим наражаючи всіх оточуючих на зараження", - написала жінка.

Крім того, за її словами тестування роблять у приміщенні старої аптеки, яка була зачинена ще за радянських часів.

"Заходиш неначе в сарай. Невелика кімната, де люди, черга яких підходить, скупчуються один біля одного, бо померзли стоячи на холоді. Тут панує повна антисанітарія. І якщо ти не був хворий на COVID-19, то побувавши в цьому бедламі, захворієш точно!" - додала вона.

Жінка розповіла, що одна з медсестер із захисту має тільки маску та рукавички.

"Ніякої обробки рук після мазка у хворого пацієнта нема. Це просто жах! В яких умовах все відбувається. То про яке зменшення хворих може йти мова?" - написала жінка.

Нагадаємо, що у Києві за минулу добу, 27 січня, зафіксували 2 384 нових випадки коронавірусу. За добу у столиці одужали 739 киян, померло – 10.

Під Києвом утворилися величезні черги на COVID-19 тестування

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