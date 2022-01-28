"Добре, що рейки не підвели": у Києві крісла з залізничного вокзалу встановили біля під'їзду (фото)

"Добре, що рейки не підвели": у Києві крісла з залізничного вокзалу встановили біля під'їзду (фото)

Користувачів Мережі розсмішило фото.

У Києві на вулиці Липківського біля житлового будинку №13 встановили крісла з залізничного вокзалу, який знаходиться неподалік.

Відповідне фото опублікував журналіст Олександр Рудоманов у Facebook.

"Мені здається, чи ці крісла з вокзалу сперли?))" - написав він.

Користувачів Мережі розсмішила публікація. Вони звернули увагу, що крісла старі. Ймовірно, раніше вони стояли в залі очікування.

"І слава богу. Може, нормальне щось поставлять", "Подякуй, що рейки не підвели", "Тут мабуть живе колишній начальник вокзалу", "Дім залізничників", - написали в коментарях.

Нагадаємо, що у Києві на центральному залізничному вокзалі почали встановлювати два нових ескалатори вартістю близько 13 млн гривень. Роботи триватимуть від 21 січня до 6 квітня.

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