Трагічна ДТП на Київщині: загинула вагітна жінка (фото)

У результаті аварії біля Гребінок загинула 29-річна вагітна жінка.

У Київській області, поблизу селища Гребінки, зіткнулися дві автівки. Внаслідок ДТП загинула вагітна жінка.

Про це інформує поліція Київської області.

30 січня близько 6 години ранку трапилася ДТП за участю двох автомобілів — "ВАЗ 2121" та "Mazda".

За кермом "ВАЗ 2121" був 28-річний водій, його пасажирка — 29-річна вагітна дружина померла до приїзду медиків. Рятувальникам довелося діставати жінку за допомогою спеціального обладнання.

31-річна водійка авто "Mazda", працівниця банку, після аварії перебувала в шоковому стані. Алкоголю в організмі обох водіїв не виявлено.

Нагадаємо, що у Києві, на Кільцевій дорозі, сталася смертельна ДТП: водійка померла у "швидкій".

Читайте також: