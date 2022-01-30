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Трагічна ДТП на Київщині: загинула вагітна жінка (фото)

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Трагічна ДТП на Київщині: загинула вагітна жінка (фото)

Поліція Київської області

У результаті аварії біля Гребінок загинула 29-річна вагітна жінка.

У Київській області, поблизу селища Гребінки, зіткнулися дві автівки. Внаслідок ДТП загинула вагітна жінка.

Про це інформує поліція Київської області.

30 січня близько 6 години ранку трапилася ДТП за участю двох автомобілів — "ВАЗ 2121" та "Mazda".

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За кермом "ВАЗ 2121" був 28-річний водій, його пасажирка — 29-річна вагітна дружина померла до приїзду медиків. Рятувальникам довелося діставати жінку за допомогою спеціального обладнання.

31-річна водійка авто "Mazda", працівниця банку, після аварії перебувала в шоковому стані. Алкоголю в організмі обох водіїв не виявлено.

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Нагадаємо, що у Києві, на Кільцевій дорозі, сталася смертельна ДТП: водійка померла у "швидкій".

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