Погода в Киеве: каким будет понедельник, 31 января

В столице прогнозируют осадки.
В понедельник, 31 января, в Киеве в течение всего дня небо будет затянуто облаками. Также ожидается снег.
Об этом сообщает сайт Sinoptik.
Так, осадки начались утром и будут идти до самого вечера. Температура воздуха -2 +1 градус. Возможно усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Отметим, что украинцам в начале февраля обещают температурные перепады, вьюги и гололедицу. Начнётся неделя с сильных ветров до 80 километров в час в большинстве областей, а в западных регионах и Карпатах ожидаются еще более мощные порывы.
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