Платная парковка в Киеве: суд запретил взимать деньги

С 21 февраля плату за парковку в Киеве взимать не могут, ведь шестой апелляционный админсуд столицы подтвердил решение Окружного админсуда о признании противоправным и отмене распоряжения КМВА, которым утверждены тарифы на платную парковку в городе.

Об этом сообщил в Facebook глава Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

"Ожидаем действительно новых и обоснованных тарифов от киевской власти", — написал Хмельницкий.

Хмельницкий заявил о подтверждении апелляционным судом, что распоряжение КМВА от 07.11.2022 № 735 об установлении тарифов 35 грн за час в первой зоне (25 и 5 грн – во второй и третьей соответственно) КП "Киевтранспарксервис" на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств, предоставляемых КП, – незаконное.

Председатель Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета отметил, что 13 октября 2023 года Временная админколлегия АМКУ заявила о завышенных ценах на парковку в Киеве.

Штраф за два повторных нарушения Киевтранспарксервис конкурентного законодательства – 6,6 млн грн.

Коллегия признала, что КП "Киевтранспарксервис", рассчитавшее цену на услуги парковки в столице в 35 грн в час, воспользовалось своим монопольным положением при формировании стоимости такой услуги, а Киевская городская военная администрация это нарушение "легитимировала".

По результатам рассмотрения, ДА АМКУ оштрафовала КП "Киевтранспарксервис" на 3,3 млн гривен и обязала коммунальщиков и КМВА прекратить правонарушения", — добавил он.

Хмельницкий добавил, что это не первое нарушение коммунальщиков, установленное на данном рынке.

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