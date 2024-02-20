В Киеве мошенники требовали с родственников военнопленных воинов ВСУ деньги (фото)

В столице "на горячем" задержали двух мошенников, требовавших 60 тысяч долларов у родственников двух пленных воинов ВСУ.

Служба безопасности Украины в Киеве задержала мошенников, которые выманивали деньги у родственников украинских военнопленных. Им преступники обещали так называемый обмен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, в столице "на горячем" задержали двух мошенников, требовавших 60 тысяч долларов у родственников двух пленных воинов ВСУ. Подозреваемые обещали передать деньги участникам оккупационных группировок РФ для включения военнопленных в "списки обмена".

"Злоумышленники имели связи среди боевиков и дистанционно получали от них информацию об украинских пленных. При этом возвращать воинов ВСУ домой участники "схемы" не собирались. Для убедительности при общении с родственниками пленных украинских бойцов дельцы выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов", — рассказали в СБУ.

Правоохранители задокументировали преступные действия фигурантов и задержали их во время передачи последнего денежного транша.

"В ходе обысков в домах задержанных изъяты поддельные удостоверения правоохранительных органов, визитная карточка представителя российской «неправительственной» организации, «расценки» за конфиденциальную информацию о гражданах Украины и другие вещественные доказательства. Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — добавили в СБУ.

Там также добавили, что вопрос освобождения военнопленных находится исключительно в компетенции органов государственной власти.

“Если вы или ваши знакомые попали в ситуацию, когда неизвестные требуют деньги за освобождение родственника из плена, немедленно обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных: 38 067 650-83-32, 38 098 087-36-01 или по электронному адресу united.centre.ssu@gmail.com”, — отметили правоохранители.

Напомним, что в Киевской области мужчина посадил гражданскую жену на цепь.

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