В СНБО прокомментировали вероятность повторного наступления россиян на Киев в 2024 году

Данилов подчеркнул, что разведка каждый день отслеживает ситуацию по всем направлениям.

В русской армии после двух лет войны нет ресурсов снова идти на Киев.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук Podcast ".

"Они это собирались делать, когда у них были совсем другие способности. Имейте в виду, что за эти 2 года войны мы выбили им те зубы, которые у них были, скажем так, на февраль 2022-2023 годов. Каждый день наши военные их стачивают — и больше они не становятся. Если бы они были бы способны, они бы не обращались за помощью к автоританой Северной Корее или Ирану", — пояснил он.

Данилов добавил, что в Беларуси в этом году запланированы учения россиян, поэтому разведка каждый день отслеживает ситуацию по всем направлениям.

Напомним, недавно новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов, возможно ли новое наступление на Киев в 2024 году.

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