В Киевской области мужчина нанес знакомому более 70 ударов ножом и отверткой (фото)

В Киевской области мужчина нанес знакомому более 70 ударов ножом и отверткой. В результате полученных ранений пострадавший погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

Как стало известно, трагедия произошла в поселке Коцюбинское — там женщина в недострое обнаружила тело знакомого бездомного. На место прибыли правоохранители, которые установили личность подозреваемого и разыскали его. Им оказался местный 51-летний житель поселка.

“В тот же день, утром, мужчины употребляли спиртные напитки. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку, во время которой фигурант нанес 65-летнему противнику множественные удары ножом и отверткой. От полученных травм потерпевший погиб на месте. По факту совершения умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины), при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры, следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы”, – рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что жителю Киевщины сообщили о подозрении в изнасиловании 16-летней падчерицы с недостатками здоровья.

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