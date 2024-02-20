На Киевщине ослепленный ревностью мужчина разбил бутылку и обломком стекла убил женщину

После убийства мужчина сам вызвал полицию, свою вину в совершении преступления признал в полном объеме.

В Фастове Киевской области ослепленный ревностью мужчина разбил бутылку и обломком стекла убил свою сожительницу.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

При поддержкее публичного обвинения Фастовской окружной прокуратурой 37-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве сожительницы (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

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Ревнивец приговорен к семи годам лишения свободы.

"Прокуроры в суде доказали, что житель Фастова, в ходе ссоры с девушкой на почве ревности, разбил бутылку и обломком стекла совершил два пореза на шее. От полученных ранений потерпевшая умерла на месте", — говорится в сообщении прокуратуры.

После убийства осужденный вызвал полицию.

"Свою вину в совершении преступления признал в полном объеме и искренне раскаялся", – отметили в прокуратуре.

Мужчина находится под стражей.

Напомним, в Киевской области мужчина из-за ревности поджег дом бывшей возлюбленной.

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