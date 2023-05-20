Паводок не отступает: как изменился уровень воды в Киеве

По сравнению с прошлым днем уровень половодья немного повысился.

Столичные службы снова фиксируют рост паводка после незначительного уменьшения уровня воды в Днепре.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, по состоянию на 20 мая уровень воды реке Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 256 см (по Балтийской системе высот).

Температура воды: 17°C.

По сравнению с прошлым днем уровень половодья повысился на1 см.

"Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. Но уровень опасности гидрологических явлений все еще остается I (желтый). Затопление поймы – высотой около 5 см. Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления", — отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Почему в Киеве происходят массовые подтопления

Есть несколько причин, почему в реках настолько поднялся уровень воды.

Бывшая руководитель Госводагентства Украины Ирина Овчаренко прокомментировала "Большому Киеву" ситуацию по весеннему половодью в столице.

"Уровень Днепра в Киеве регулируется за счет синхронно слаженной работы каскада днепровских водохранилищ. Каховская ГЭС сегодня не работает в полном технологическом режиме, поэтому верхние водохранилища не были сработаны для приема паводковой воды, и поэтому наблюдаются локальные подтопления территорий в бассейне Днепра", - объяснила она.

Овчаренко отметила, что весенний половодье – это нормальное сезонное явление, имеющее свою естественную цикличность. По гидрологической статистике, наводнение 2023 года по своим показателям приблизительно на метр превышает прошлогоднее и подобно наводнению 2013 года.

Напомним, в Киев пришло метеорологическое лето.

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