Поднялся столб черного дыма: в Киеве произошел пожар в Гидропарке

В Киеве сегодня, 20 мая, произошел мощный пожар.

Как сообщают Телеграмм-каналы, пылает в Гидропарке.

На видео, появившемся в Сети, виден черный дым.

"Пожар произошел на Броварском проспекте,14 в районе Гидропарка. Там загорелся мусор вблизи одного из заведений питания. Из-за того, что в мусоре было много пластика — столько много дыма. Спасатели уже работают на месте", — рассказали ТСН.ua в ГСЧС столицы .

Напомним, Укргидрометцентр предупреждает, что в большинстве областей Украины в ближайшие дни усилится пожарная опасность.

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