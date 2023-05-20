Поднялся столб черного дыма: в Киеве произошел пожар в Гидропарке

Уже известно, почему возникло возгорание.
В Киеве сегодня, 20 мая, произошел мощный пожар.
Как сообщают Телеграмм-каналы, пылает в Гидропарке.
На видео, появившемся в Сети, виден черный дым.
"Пожар произошел на Броварском проспекте,14 в районе Гидропарка. Там загорелся мусор вблизи одного из заведений питания. Из-за того, что в мусоре было много пластика — столько много дыма. Спасатели уже работают на месте", — рассказали ТСН.ua в ГСЧС столицы .
Напомним, Укргидрометцентр предупреждает, что в большинстве областей Украины в ближайшие дни усилится пожарная опасность.
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